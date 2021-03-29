Ümit Milli Futbol Takımı'nda, Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yarın Alanya'da Sırbistan ile özel maçta karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yarın Alanya'da Sırbistan ile özel maçta karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul