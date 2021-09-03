Ümit Milli Futbol Takımı'nda kaleci Berke Özer, aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda kaleci Berke Özer, sakatlığı nedeniyle 2023 UEFA 21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve İskoçya ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda kaleci Berke Özer, sakatlığı nedeniyle 2023 UEFA 21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve İskoçya ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, sol baldırında ağrı hisseden Berke Özer'in tetkik ve tedavisinin yapılması için kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Trabzonsporlu futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildiği aktarıldı.

Ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında bugün Belçika, 7 Eylül Salı günü de İskoçya ile Bursa'da karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar