Ümit Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları sürüyor
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları sürüyor

24.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:09
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları sürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 26 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 26 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Hırvatistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıkları için Zagreb'de bulunan milliler, bu kentte çalıştı.

Lucko Stadı'ndaki antrenman Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, kamp yaptığı otelde Ümit Milli Takımı'nı ziyaret etti ve başarı dileklerinde bulundu. Tolunay Kafkas, Büyükelçi Hızlan'a milli futbolcuların imzaladığı formayı takdim etti.

Ay-yıldızlılar, Hırvatistan karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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