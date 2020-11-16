Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında yarın Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.