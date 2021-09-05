Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 7 Eylül Salı günü İskoçya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 7 Eylül Salı günü İskoçya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip Bursa'da oynanacak İskoçya mücadelesinin hazırlıklarına Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Gruba Belçika mağlubiyetiyle başlayan Ümit Milli Takım, ikinci maçını 7 Eylül Salı günü İskoçya ile yapacak. Bursa Timsah Park'ta oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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