Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

15.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:21

- Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan'la mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı bu süreçte yapacağı kamp çalışmalarının ilk etabında hazırlıklarını sürdürdü.

- Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan'la mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı bu süreçte yapacağı kamp çalışmalarının ilk etabında hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde medya mensupları da yer aldı. Tolunay Kafkas'ın saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan çalışma, daha sonra ısınma hareketleriyle devam etti. Ay-yıldızlılar ardından taktik idmana geçti ve geniş alanda üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Takımlarının maçları nedeniyle kampa henüz katılmayan Bünyamin Balcı ve Gökhan Altıparmak antrenmanda yer almadı. Bu futbolcular yarın kampa dahil olacak. Kırmızı-beyazlıların kamp çalışmaları 18 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.

Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Merve Dizdar Meghan Markle
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:25:50. #1.16#
title