Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi
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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile yenişemedi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Takım, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Takım, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve üst klasman hakemi Çağdaş Altay'ın yönettiği müsabakaya ay-yıldızlı ekip, Berke Özer, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Erkan Süer, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Eyibil, Ali Akman 11'i ile başladı.

Ümit Milli Takım'da ilk yarıda Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda ise Tiago Barbaros Çukur, Yusuf Barası, Ali Kaan Güneren, Batuhan Kör ile Melih Altıkulaç oyuna dahil oldu.

Müsabakanın ilk yarısını Ukrayna, Danyil Alefirenko'nun 27. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran milli takım, Yusuf Barası ve Tiago Barbaros Çukur ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Ay-yıldızlılar, 81. dakikada Batuhan Kör'ün kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde eşitlik bozulmadı ve maç, 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Ali Düşmez ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

Protokol tribününde Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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