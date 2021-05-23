Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor
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Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor

Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel karşılaşmalarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel karşılaşmalarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. Canlı analiz uygulamalarının yapıldığı antrenmanlarda Ümit Milliler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor
Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor
Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor
Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarını Riva'da sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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