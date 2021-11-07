Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika yolcusu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika yolcusu

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika yolcusu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında 12 Kasım Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, yarın bu ülkeye hareket edecek.

2023 Uefa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında 12 Kasım Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takım, yarın bu ülkeye hareket edecek.

İstanbul'da bugün toplanacak aday kadrodaki oyuncular saat 17.00'de Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde yarı kadroyla ilk idmanını yapacak.

Ay-yıldızlılar, yarın saat sabah 09.00'da karşılaşmanın oynanacağı Belçika'ya gidecek.

Buradaki karşılaşmanın ardından 13 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya dönecek milliler, burada 2 günlük bir kamp gerçekleştirecek.

Kampın ardından, 16 Kasım Salı günü Danimarka'yı ağırlayacakları Alanya'ya geçecek ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakayla görevini tamamlayacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Ligue 1'de Angers ile berabere kalan Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Ligue 1'de Angers ile berabere kalan Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

 UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız

UEFA'nın 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Zirvede biz varız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title