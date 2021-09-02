Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son çalışmasını maçın oynanacağı Bursa'daki Bitci Timsah Park'ta gerçekleştiren milli takımın antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Macar hakem Adam Farkas'ın yöneteceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, A Spor yayımlayacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe)

Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Orta saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Salih Uçan Ünal Karaman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 22:14:02. #1.14#

title