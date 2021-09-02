Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda yarın oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son çalışmasını maçın oynanacağı Bursa'daki Bitci Timsah Park'ta gerçekleştiren milli takımın antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.
Macar hakem Adam Farkas'ın yöneteceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, A Spor yayımlayacak.
Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Yukatel Kayserispor), Berke Özer (Fenerbahçe)
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Orta saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Tiago Çukur (Doncaster Rovers), Ali Akman (NEC Nijmegen).
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz