Ümit Milli Futbol Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Ümit Milli Futbol Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbol Takım, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor

Ümit Milli Futbol Takımı, salı günü oynayacağı Sırbistan maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Ümit Milli Futbol Takımı, salı günü oynayacağı Sırbistan maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Antalya Belek'te yaptığı ikinci antrenman ile devam etti.

Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ay-yıldızlılar, yarın Alanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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