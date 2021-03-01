Ümit Milli Erkek Judo Takımı'nın aday kadrosu kamp çalışmaları için Tunus'a gidecek
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Ümit Milli Erkek Judo Takımı'nın aday kadrosu kamp çalışmaları için Tunus'a gidecek

01.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:56
Ümit Milli Erkek Judo Takımı'nın aday kadrosu kamp çalışmaları için Tunus'a gidecek

Ümit Milli Erkek Judo Takımı'nın aday kadrosu, kamp çalışmaları için Tunus'a gidecek.

Ümit Milli Erkek Judo Takımı'nın aday kadrosu, kamp çalışmaları için Tunus'a gidecek.

Samsun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yaklaşık bir aydır kamp yapan milli takım sporcuları, Tunus'ta 15 Mart'a kadar kamp yapacak.

Milli takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev ve sporculardan oluşan 20 kişilik kamp kadrosu bu yılın ilk uluslararası kampını gerçekleştirecek.

Zayimoğlu, yaptığı açıklamada, uzun süredir salgın nedeniyle yapamadıkları kamp çalışmalarından dolayı oluşan performans kayıplarını, bu kampla gidermek istediklerini söyledi.

Kampın sonunda Ümit Milli Erkek Judo Takımı kadrosunu belirleyeceklerini belirten Zayimoğlu, şunları kaydetti:

"Aday kadronun son durumlarını gözlemleyip, 2021 yılının ümit milli takımı kadrosunu belirleyeceğiz. Sorunsuz geçirdiğimiz bu süreçte, federasyon başkanımız Sezer Huysuz'a, Samsun İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz."

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu ise salgın sürecinde, kalabalık bir kadro ile zor şartlarda sorunsuz olarak gerçekleştirilen milli takım kamp çalışmaları için teknik heyete teşekkür ederek, Tunus kampı çalışmaları için de tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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