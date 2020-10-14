Ümit Kocasakal kimdir? Prof. Dr. Ümit Kocasakal nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına da katılan Prof. Dr. Ümit Kocasakal vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Ümit Kocasakal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve birografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Hukukçu ve avukat Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Tarafsız Bölge programına da katılan Prof. Dr. Ümit Kocasakal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

PROF. DR. ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Ümit Kocasakal 11 Mayıs 1966, Köln doğumlu Türk hukukçu, İstanbul Barosunun 2010-2016 dönemlerindeki başkanı, Profesör Doktor, avukat.

Ümit Kocasakal doğum tarihi : 11 Mayıs 1966

Ümit Kocasakal kaç yaşında : 54 yaşında

Ümit Kocasakal mesleği ne : Hukukçu, Avukat

Ümit Kocasakal aslen nereli : Baba tarafından Sinoplu.

Ümit Kocasakal burcu ne : Boğa

Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmak için gittiği Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi. Yayımlanmış çok sayıda makale ve yazısı olan Kocasakal, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı" başkanlığı görevini sürdürmekte ve öğretim üyeliği yapmaktadır. Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçilmiş olup, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirilmiştir. 23 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştır. 23 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Barolar Birliği delegesidir. Ayrıca kendisi Yeditepe Üniversitesinde Ceza Hukuku derslerini vermektedir.

Ayrıca 24 Ekim 2015 tarihinde CHP'ye üye olmuştur. Daha sonra da 17 Ocak 2018 tarihinde CHP'ye başkan adayı olmuştur. CNN Türk yayınlarına katılınmaması yönündeki parti kararını ihlal ettiği için 2 Nisan 2020 tarihinde CHP'den ihraç edilmiştir.