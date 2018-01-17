Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na Aday Oldu

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Konuşmasında CHP'nin mevcut durumunu eleştiren Kocasakal, "HDP güzellemesi yapanlar Atatürk partisinde siyaset yapamaz" dedi.

Taksim'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Konuşmasına "Kurtuluş kuruluştadır. Kuruluştaki değerlerdedir" ifadeleriyle başlayan Kocasakal, "Ben kendi adıma şahsen değil ama milyonlarca cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek tabanı ve sahipleri adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adayım" sözleriyle adaylığını açıkladı.

CHP'nin mevcut durumunu ve yönetimini eleştiren Kocasakal, "Öncelikle partimizde siyasi olmanın ötesinde ahlaki bir soruna değinmek istiyorum. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk'e 'kefere' diyen, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' sözlerinden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gösterilemez" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL