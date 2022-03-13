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Ümit Karan, Uşakspor'da

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ümit Karan, Uşakspor'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste puan kayıplarıyla Play-Off hedefinin uzağında kalan Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan getirildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste puan kayıplarıyla Play-Off hedefinin uzağında kalan Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan getirildi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden olan 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ümit Karan geçen sezon Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda İskenderun FK'yı çalıştırmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Play Off, Uşakspor, Spor, Haberler

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