Ümit Karan, Uşakspor'da

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste puan kayıplarıyla Play-Off hedefinin uzağında kalan Uşakspor'da teknik direktörlük görevine Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan getirildi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden olan 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ümit Karan geçen sezon Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda İskenderun FK'yı çalıştırmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor