Ümit Karan: Mücadele etmezsen puan alamazsın
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Ümit Karan: Mücadele etmezsen puan alamazsın

03.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:31
Ümit Karan: Mücadele etmezsen puan alamazsın

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak alt sıralardan uzaklaşamayan Menemenspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasına iddalı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak alt sıralardan uzaklaşamayan Menemenspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasına iddalı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi. Futbolda mücadele etmeyene puanların gelmediğini anlatan Karan, "İyi mücadele etmek zorundayız. İyi mücadele etmezsen puan alamazsın. Tuzlaspor önünde her şeyimizi ortaya koyup İzmir'e puan veya puanlarla gelmek için savaşacağız. Ben takımıma inanıyorum. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Elbette uyum sorunu olacak. Ancak her geçen hafta daha iyi duruma geleceğiz" yorumunu yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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