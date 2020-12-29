Ümit Karan kimdir, kaç yaşında? Ümit Karan evli mi, nereli? Ümit Karan hangi takımda?

Teknik direktörlük kariyerini bir süredir Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımında sürdüren Ümit Karan, 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı ve ülkesine geri döndü. Menemenspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci'nin hemen ardından Ümit Karan geldi ve yokluğunu doldurdu. Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'la Menemenspor, teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan'ın yarın iş başı yapacağı açıklandı. Peki Ümit Karan kimdir, kaç yaşında? Ümit Karan evli mi, nereli? Ümit Karan hangi takımda?

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan,1 Ekim 1976 yılındaAlmanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelmiştir.44 yaşındaki Ümit Karan, Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu.Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir.

2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.

Futboldan men edildikten sonra işletmecilik yapmaya başlamıştır. Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştur.

Ümit Karan, 2005 yılından bu yana Zeynep Karan ile evlidir. Çiftin, Ümit Can isminde bir oğlu vardır.