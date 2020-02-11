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Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında

Antalya'da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) müsabakalarına katılacak Kadın Judo Milli Takımı, Göynük'teki hazırlık kampını 27 Şubat tarihine kadar sürdürecek.

11.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:22
Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında

'da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) müsabakalarına katılacak Kadın Judo Milli Takımı, Göynük'teki hazırlık kampını 27 Şubat tarihine kadar sürdürecek.

Antalya'da 29 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) için Kadın Judo Milli Takımı, hazırlık çalışmalarına Antalya Göynük'te başladı. Mirage Park Resort'ta 27 Şubat tarihine kadar sürecek hazırlık kampında 47 judocu yer alıyor. Ümitler kategorisinde yılın ilk uluslararası müsabakasına hazırlanan kadın judocular, teknik direktör Selayittin Unay, antrenörler Erdal Doğan, Atilla Öztürk, Yasin Doğan ve Murat Gemalmaz gözetiminde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA
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