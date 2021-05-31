Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 13 Temmuz'da başlayacak
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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 13 Temmuz'da başlayacak

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 13 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve mili takım seçme müsabakaları Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve mili takım seçme müsabakaları Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği duyurulan organizasyonun, 13 Temmuz'da başlayıp 18 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda takım kata müsabakaları yapılmayacak olup, 13 Temmuz 2021 Salı günü ise Avrupa Karate Şampiyonası takım kata seçme müsabakaları yapılacaktır. Müsabaka kayıtları, 8 Temmuz Perşembe günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesi üzerinden yapılabilir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 13 Temmuz'da başlayacak - Haberler Spor
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