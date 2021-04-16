Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Şanlıurfa'da düzenlenecek
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.
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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Şampiyonanın hemen ardından 3-4 Temmuz tarihlerinde de Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapılacaktır. Müsabaka kayıtları, 24 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesi üzerinden yapılabilir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu