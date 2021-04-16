Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Şanlıurfa'da düzenlenecek

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Şampiyonanın hemen ardından 3-4 Temmuz tarihlerinde de Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmeleri yapılacaktır. Müsabaka kayıtları, 24 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesi üzerinden yapılabilir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu