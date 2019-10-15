Ümit, genç ve 21 yaş altı Karate Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

15.10.2019 11:52

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, 23-27 Ekim tarihleri arasında Şili'de düzenlenecek olan Dünya Karate Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na odaklanan dünya karatesinde gözler Şili'ye çevrilecek. Sezonun en önemli organizasyonları arasında yer alan Ümit, Genç ve U21 Dünya Karate Şampiyonası'nın 11. buluşması, 23-27 Ekim tarihleri arasında başkent Santiago'da gerçekleşecek. Ulusal Spor Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonaya 96 ülkeden 1557 sporcu kayıt yaptırdı. Ümit, Genç ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılacak müsabakalarda ise kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.



2017'de Tenerife'de düzenlenen şampiyonada üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, Santiago kentindeki şampiyonaya tüm kategorilerde katılım gösterirken 18 bayan, 21 erkek sporcu Türkiye'yi temsil edecek.



Ercin: "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik"



23-27 Ekim'de yapılacak şampiyona hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı'nda Teknik Direktör İbrahim Ercin, üç hazırlık kampı geçirdiklerini ve şampiyonaya hazır gideceklerini söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Teknik Direktör Ercin, "İlk hazırlık dönemimizi Sapanca'da yaptık. Gayet güzel geçti. Akabinde erkek takımımızı performanslarını görmek adına İran'da turnuvaya gönderdik ve bu dönemde bayan takımımız ile Ankara'da ikinci kamp dönemine başladık. İstanbul'da katıldığımız turnuvanın ardından üçüncü ve son kampımıza Kocaeli'de başladık. Turnuvalarda elde ettiğimiz sonuçlar ve sporcularımızın performanslarına baktığımız zaman Dünya Şampiyonası öncesi iyi durumdayız. Performansımız yükselerek devam ediyor. Eksiklerimizi en aza indirerek Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Sporcularımıza inancımız tam ve güvenimiz sonsuz"



Türk karatesinin iyi bir altyapıya sahip olduğunu vurguyalan İbrahim Ercin, "Kadrolar yenilenmesine rağmen uluslararası arenada başarı grafiği değişmiyor. Çünkü iyi bir altyapımız var. Bu noktada kulüplerimizin yapmış olduğu çalışmaların önemli olduğunu söylemeliyim. Şubat ayında Danimarka'da genel klasmanda Avrupa Şampiyonu olmuş bir ekibimiz var. Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından ülkelerin bakış açıları değişti ve yerel yönetimlerin destekleri arttı. Avrupa Şampiyonası'na baktığımız zaman çok daha zor bir turnuvaya gidiyoruz. Takımımızda yeni isimler olmasına rağmen Dünya Şampiyonası'nı ilk beşte bitirecek bir sonuçla dönmek istiyoruz. Sporcularımıza inancımız tam ve güvenimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.



Bu tür organizasyonlarda madalya hedefi koymadıklarına dikkat çeken Teknik Direktör İbrahim Ercin, "Önceliğimiz bir önceki organizasyondaki başarımızı yakalamak ve daha sonra da onu geçmek. Şili'den iyi sonuçlarla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA