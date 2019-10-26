26.10.2019 13:06

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Şili'nin başkenti Santiago'da devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular şampiyonanın üçüncü gününde madalyayla tanışamadı.

Şampiyonanın üçüncü günü tatamiye 10 Türk sporcu çıktı, bunlardan sadece biri çeyrek finali görebildi.

Genç erkekler kumite 76 kiloda Hasan Arslan, ilk turda Sırp Jevtovic'i, ikinci turda Slovak Cernicky'i 3-1, üçüncü turda da Meksikalı Cardenas'ı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bu turda Mısırlı Mansour ile karşılaşan Türk sporcu, son 30 saniyesine 4-0 geride girdiği maçta üst üste aldığı puanlarla beraberliği yakaladı ancak ilk puan avantajı rakibinde olduğu için yarı finale yükselemedi.

Şampiyonada yarın 21 yaş altı kategorisinde sadece erkekler kumite mücadeleleri yapılacak.

Organizasyonda yarın tatamiye çıkacak Türk karateciler şunlar:

Kumite 60 kilo: Ömer Faruk Ateş

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Ali Eşsiz

Kumite 84 kilo: Samed Gök

Kumite +84 kilo: Bekir Kavak

Şampiyona yarın sona erecek.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın ilk iki gününde 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, genel klasman liderliğini sürdürdü.

Milli takım güvenli bölgeye geçti

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, milli takım kafilesinin güvenliği nedeniyle otellerini değiştirdiklerini kaydetti.

62 kişiden oluşan kafile, Şili'de gösterilerin en yoğun yaşandığı Plaza Baquedono yakınlarında bulunan Crown Plaza Otel'den, Las Condes bölgesindeki Intercontinental Otel'e geçti.

Esat Delihasan, sporcuların sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Bu yüzden Dünya Karate Federasyonu Başkanı ve üyeleriyle kafilelerin büyük bölümünün kaldığı merkez otelden, olaylara uzak bir otele geçtik. En büyük arzumuz hiç kimsenin burnu kanamadan şampiyonayı tamamlamak. Sporcularımızın son iki günde daha rahat olacağını ve tatamide istediklerini yapabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA