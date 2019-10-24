24.10.2019 15:34

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası Şili'de başladı.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, başkent Santiago'daki organizasyonun ilk gününde Türk sporcular 2 altın ve 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç kızlar ferdi katada Ayşe Yılmaz ve ümit erkekler ferdi katada Furkan Kaynar ilk güne altın madalyaları ile damga vurdu.

Ayşe Yılmaz finalde Endonezyalı Damayanti Marzella Sakar ile karşılaştı. Milli sporcu, 24.46 puanla dünya şampiyonluğu'na ulaştı.

Furkan Kaynar ise final müsabakasında Mısırlı Mohamed Hussein ile mücadele etti. Milli karateci, gankaku ile jüriden 25.06 puan alarak dünya şampiyonluğuna ulaşan ikinci Türk oldu.

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Şampiyonada finale çıkan diğer Türk sporcular Damla Su Türemen, Enes Özdemir ve Kutluhan Duran da dünya ikinciliğini elde etti.

Ümit kadınlar ferdi kata dalında tatamiye çıkan Damla Su Türemen, finalde İtalyan Sonia Inzoli karşısında 0.34 puan daha az alarak gümüş madalyada kaldı.

Genç erkekler ferdi kata dalında mücadele veren Enes Özdemir'in finaldeki rakibi ise İtalyan Alessio Ghinami oldu. Milli karateci, 25.12 puan alan rakibi karşısında hakemlerden 24.8 puan alarak dünya ikincisi oldu.

21 yaş altı erkekler ferdi kata dalında da Kutluhan Duran, ABD'li Rey Chinen'e 0.16 puanla kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Dünya Şampiyonası'nda bugün ümitler kumite müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:

Kadınlar:

Kumite 47 kilo: Müşerref Özdemir

Kumite 54 kilo: Ilgın Işık Yılmaz

Kumite +54 kilo: Sudenur Aksoy

Erkekler:

Kumite 52 kilo: Abdülsamet Köse

Kumite 57 kilo: Enes Fatih Kurt

Kumite 63 kilo: Ömer Faruk Yürür

Kumite 70 kilo: İsmail Çiçek

Kumite +70 kilo: Kadir Furkan Genç

Kaynak: AA