Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında Karadağ'ı 71-58 mağlup etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Ümit Milli Takım, ilk yarısını 37-34 önde kapadığı maçta Karadağ'ı 71-58 yenerek ikide iki yaptı. Milliler, dün de Büyük Britanya'yı 69-56 yenmişti.

Milli takım gruptaki üçüncü ve son maçını yarın Fransa ile oynayacak.

Kaynak: AA