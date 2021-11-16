Ümit DEMİRHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Ümit DEMİRHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Ümit DEMİRHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ümit DEMİRHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ümit DEMİRHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yayladere köyü sakinlerinden Merhum Ümmet DEMİRHAN'ın oğlu Merhum Muzaffer DEMİRHAN'ın yiğeni Vesile DEMİRHAN'ın eşi Elif DEMİRHAN'ın babası Lütfi SOYDAŞ'ın damadı Bayram ve Bahri DEMİRHAN'ın kardeşleri Ümit DEMİRHAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Bahri DEMİRHAN: 0532 491 58 73 Lütfi SOYDAŞ: 0536 268 82 80

16 Kasım 2021, Salı

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