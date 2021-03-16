Ümit Acar Kimdir? Girift dizisi Ümit Acar kimdir?
Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir? Merak edilenler haberimizde!
Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir? gibi soruların cevapları için haberimize göz atın. İşte Girift dizisi!
ÜMİT ACAR KİMDİR?
Ümit Acar,3 Kasım 1955'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusudur.
Ailesinin üç çocuğundan biri olan Acar, İstanbul Kabataş'ta doğduktan sonra 4 yaşında ailesi ile birlikte Bakırköy'e taşınmıştır. Sultanahmet Ticaret Lisesinde lise öğrenimini tamamlayan Acar, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Üsküdar Musiki Cemiyetinde eğitim almıştır. 1980 yılında arkadaşının kendi adına Türkiye Sinema Kralı Yarışmasına başvurması ile yarışmaya katılan Acar, o yıl Türkiye Sinema Kralı seçilmiştir. Bu yarışmada hem para ödülü almış hem de bu yarışma nedeniyle 5 filmde oyunculuk yapmıştır. 33 yıl süresince 350'den fazla sette bulunan Acar, çok sayıda dizi ve sinema filmi ile 100'ün üzerinde reklam filminde rol almıştır.
1994 yılında Uzun Gece/ Eshab-ı Kehf televizyon filminin çekimleri esnasında İzmir ili Selçuk ilçesine gelen oyuncu, burada eşi Beray ile tanışmış ve bu evliliklerinden Doğa isimli bir kız çocukları bulunmaktadır. Aynı zamanda udi olan Acar, şu anda Selçuk ilçesinde Altın Artemis Musiki Cemiyeti ve Kuşadası Musiki Cemiyeti Şefliğini yapmaktadır.
Filmografisi
- Atçalı Kel Mehmet (film, 2017) 2017
- Bizim Semtin Çocukları
- Kertenkele: Yeniden Doğuş TV Dizisi 2016 (Baba Kadir)
- Kurt Kanunu 2012 (Kara Kemal) TV Dizisi
- TV Dizisi 2012 Açlığa Doymak
- TV Dizisi 2010 İpsiz Recep (Rum Çetenin Başı)
- TV Dizisi 2008
- Geç Gelen Bahar (Balıkçı Remzi) TV Dizisi 2008
- Ayakta Kal (Sadık) Sinema Filmi 2008
- İstiklal: Şehit Kamil (Mehmet Said) TV Filmi 2007 İstiklal: Şahin
- İstiklal: Şahin Bey (Şahin Bey) TV Filmi 2007
- İstiklal: Kara Yılan (Mehmet Sait) TV Filmi 2007
- Veysel Karani TV Filmi 2007
- Kurtlar Vadisi Pusu TV Dizisi
- 5. Sezon (Ersoy Ulubey) 2010-2011
- Dövme Sinema Filmi 2007
- İyi ki Varsın (İrfan) TV Dizisi 2006
- Rüyalarda Buluşuruz (Mahmut) TV Dizisi 2006
- Annenin Oyunu TV Filmi 2006
- Ümmü'nün Türküsü TV Filmi 2005
- O Şimdi Mahkûm (Baba) Sinema Filmi 2005
- Kırık Kanatlar (Genç Yetkili) TV Dizisi 2005
- Dabbe (Polis) Sinema Filmi 2005
- Asla Unutma (Fırat) TV Dizisi 2005
- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir TV Dizisi 2004
- Tabut TV Filmi 2004
- Büyük Buluşma TV Dizisi
- 1. Sezon (Amil) 2004-2005
- Hekimoğlu (Çömlekçi) TV Dizisi 2003
- Estağfurullah Yokuşu (Kadavra Süleyman) TV Dizisi 2003
- Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı TV Dizisi 2002
- Güvercin Vadisi TV Dizisi 2002
- Ruhların Cinayeti TV Dizisi 2000
- Güneşin Battığı Yer (Halit) TV Dizisi 2000
- İnsan Kurdu Video 1997
- Ne Ekersen Sinema Filmi 1997
- Emir Sultan (Fırtına Rıza) TV Filmi 1997
- Tersine Akan Nehir TV Dizisi 1996
- Deniz Kızı TV Filmi 1995
- Bizim Ev TV Dizisi 1995
- İslam Adalettir Sinema Filmi 1994
- Gülcan-3 TV Filmi 1994
- Gülcan-2 TV Filmi 1994
- Gülcan-1 TV Filmi 1994
- Vatan Sağolsun TV Filmi 1993
- Uzun Gece/ Eshab-ı Kehf (Yemliha) TV Filmi 1993
- Hüdayi Yolu/ Aziz Mahmud Hüdai Hz. (Kaçak) Sinema Filmi 1993
- Hasat/ Hacı Bayram-ı Veli Hz. (Akşemsettin) Sinema Filmi 1993
- Babalar da Ağlar Sinema Filmi 1993
- Kopuk Dünyalar (Amerikalı Necmi) TV Dizisi 1992
- Sözde Kızlar Sinema Filmi 1990
- Reis Bey (Mahkum) Video 1988
- Piknik Video 1988
- Yazgı (Harun) Sinema Filmi 1987
- Temas Sinema Filmi 1987
- Jaguar Sinema Filmi 1987
- Gölet Sinema Filmi 1987
- Adı Ökkeş Sinema Filmi 1987
- İntikamcı Sinema Filmi 1986
- Tabancamın Sapını Sinema Filmi 1986
- Hekimoğlu TV Filmi 1986
- Ağlama (Murat) Sinema Filmi 1986
- Asi Kabadayı Sinema Filmi 1986
- Ölümsüz (İlyas) Sinema Filmi 1982
- İntikam Yemini Sinema Filmi 1981
- Erkek Güzeli Sefil Bilo (Bilo'nun Arkadaşı) Sinema Filmi 1979
- On iki Çılgın Kız Sinema Filmi
GİRİFT DİZİSİ ÜMİT ACAR KİMDİR?
Ümit Acar, dizide Baş komiser Vural karakterini canlandıracak.