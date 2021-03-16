Ümit Acar Kimdir? Girift dizisi Ümit Acar kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir? Merak edilenler haberimizde!

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Girift dizisi konusu nedir? Girift oyuncu kadrosu kimlerdir? gibi soruların cevapları için haberimize göz atın. İşte Girift dizisi!

ÜMİT ACAR KİMDİR?

Ümit Acar,3 Kasım 1955'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ailesinin üç çocuğundan biri olan Acar, İstanbul Kabataş'ta doğduktan sonra 4 yaşında ailesi ile birlikte Bakırköy'e taşınmıştır. Sultanahmet Ticaret Lisesinde lise öğrenimini tamamlayan Acar, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Üsküdar Musiki Cemiyetinde eğitim almıştır. 1980 yılında arkadaşının kendi adına Türkiye Sinema Kralı Yarışmasına başvurması ile yarışmaya katılan Acar, o yıl Türkiye Sinema Kralı seçilmiştir. Bu yarışmada hem para ödülü almış hem de bu yarışma nedeniyle 5 filmde oyunculuk yapmıştır. 33 yıl süresince 350'den fazla sette bulunan Acar, çok sayıda dizi ve sinema filmi ile 100'ün üzerinde reklam filminde rol almıştır.

1994 yılında Uzun Gece/ Eshab-ı Kehf televizyon filminin çekimleri esnasında İzmir ili Selçuk ilçesine gelen oyuncu, burada eşi Beray ile tanışmış ve bu evliliklerinden Doğa isimli bir kız çocukları bulunmaktadır. Aynı zamanda udi olan Acar, şu anda Selçuk ilçesinde Altın Artemis Musiki Cemiyeti ve Kuşadası Musiki Cemiyeti Şefliğini yapmaktadır.

Filmografisi

Atçalı Kel Mehmet (film, 2017) 2017

Bizim Semtin Çocukları

Kertenkele: Yeniden Doğuş TV Dizisi 2016 (Baba Kadir)

Kurt Kanunu 2012 (Kara Kemal) TV Dizisi

TV Dizisi 2012 Açlığa Doymak

TV Dizisi 2010 İpsiz Recep (Rum Çetenin Başı)

TV Dizisi 2008

Geç Gelen Bahar (Balıkçı Remzi) TV Dizisi 2008

Ayakta Kal (Sadık) Sinema Filmi 2008

İstiklal: Şehit Kamil (Mehmet Said) TV Filmi 2007 İstiklal: Şahin

İstiklal: Şahin Bey (Şahin Bey) TV Filmi 2007

İstiklal: Kara Yılan (Mehmet Sait) TV Filmi 2007

Veysel Karani TV Filmi 2007

Kurtlar Vadisi Pusu TV Dizisi

5. Sezon (Ersoy Ulubey) 2010-2011

Dövme Sinema Filmi 2007

İyi ki Varsın (İrfan) TV Dizisi 2006

Rüyalarda Buluşuruz (Mahmut) TV Dizisi 2006

Annenin Oyunu TV Filmi 2006

Ümmü'nün Türküsü TV Filmi 2005

O Şimdi Mahkûm (Baba) Sinema Filmi 2005

Kırık Kanatlar (Genç Yetkili) TV Dizisi 2005

Dabbe (Polis) Sinema Filmi 2005

Asla Unutma (Fırat) TV Dizisi 2005

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir TV Dizisi 2004

Tabut TV Filmi 2004

Büyük Buluşma TV Dizisi

1. Sezon (Amil) 2004-2005

Hekimoğlu (Çömlekçi) TV Dizisi 2003

Estağfurullah Yokuşu (Kadavra Süleyman) TV Dizisi 2003

Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı TV Dizisi 2002

Güvercin Vadisi TV Dizisi 2002

Ruhların Cinayeti TV Dizisi 2000

Güneşin Battığı Yer (Halit) TV Dizisi 2000

İnsan Kurdu Video 1997

Ne Ekersen Sinema Filmi 1997

Emir Sultan (Fırtına Rıza) TV Filmi 1997

Tersine Akan Nehir TV Dizisi 1996

Deniz Kızı TV Filmi 1995

Bizim Ev TV Dizisi 1995

İslam Adalettir Sinema Filmi 1994

Gülcan-3 TV Filmi 1994

Gülcan-2 TV Filmi 1994

Gülcan-1 TV Filmi 1994

Vatan Sağolsun TV Filmi 1993

Uzun Gece/ Eshab-ı Kehf (Yemliha) TV Filmi 1993

Hüdayi Yolu/ Aziz Mahmud Hüdai Hz. (Kaçak) Sinema Filmi 1993

Hasat/ Hacı Bayram-ı Veli Hz. (Akşemsettin) Sinema Filmi 1993

Babalar da Ağlar Sinema Filmi 1993

Kopuk Dünyalar (Amerikalı Necmi) TV Dizisi 1992

Sözde Kızlar Sinema Filmi 1990

Reis Bey (Mahkum) Video 1988

Piknik Video 1988

Yazgı (Harun) Sinema Filmi 1987

Temas Sinema Filmi 1987

Jaguar Sinema Filmi 1987

Gölet Sinema Filmi 1987

Adı Ökkeş Sinema Filmi 1987

İntikamcı Sinema Filmi 1986

Tabancamın Sapını Sinema Filmi 1986

Hekimoğlu TV Filmi 1986

Ağlama (Murat) Sinema Filmi 1986

Asi Kabadayı Sinema Filmi 1986

Ölümsüz (İlyas) Sinema Filmi 1982

İntikam Yemini Sinema Filmi 1981

Erkek Güzeli Sefil Bilo (Bilo'nun Arkadaşı) Sinema Filmi 1979

On iki Çılgın Kız Sinema Filmi

GİRİFT DİZİSİ ÜMİT ACAR KİMDİR?

Ümit Acar, dizide Baş komiser Vural karakterini canlandıracak.