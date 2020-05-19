UMH Savunma Müsteşarı'ndan Türkiye açıklaması
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UMH Savunma Müsteşarı'ndan Türkiye açıklaması

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Müsteşarı Salah El-Namroush, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e desteği için teşekkür etti ve Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuku ihlal etmediğini belirtti.

UMH Savunma Müsteşarı'ndan Türkiye açıklaması
19.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:14

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Müsteşarı Salah El-Namroush, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e desteği için teşekkür etti ve Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuku ihlal etmediğini belirtti.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Müsteşarı Salah El-Namroush'dan Libya'daki son gelişmelere ilişkin açıklama geldi.  El-Namroush açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Savunma Bakanlığı, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından dile getirilen desteği memnuniyetle karşılıyor. NATO'nun tutumu, ittifakın halkımıza ve Libya'da özgürlük ve demokrasi üzerine gelişen umut verici ve istikrarlı bir geleceğe olan bağlılığını göstermektedir" 

'TÜRKİYE İLE OLAN İŞ BİRLİĞİ ULUSLARARSI HUKUKA AYKIRI DEĞİLDİR'

Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuka aykırı olmadığını ifade eden El-Namroush şöyle devam etti: "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin NATO müttefiki olan Türkiye ile olan iş birliği, uluslararası hukuku ihlal etmemekte ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtildiği gibi egemen bir haktır. Şeffaf bir şekilde yürütülen Trablus ile Ankara arasındaki ittifak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün ve Rusya'nın dış saldırılara desteğine orantılı bir yanıttır. Savaş suçlusu Halife Hafter, iktidara ulaşmak için saldırganlığını sürdürmekte tereddüt etmiyor ve işlediği katliamlara ve suçlara rağmen defalarca başarısız oldu."


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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