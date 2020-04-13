UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü
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Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya

UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü.

13.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:16
UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü. Açıklama UMH ordusu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nundan geldi. Kununu, basına yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak,  "Hafter milislerine ait helikopter, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında düşürülmüştür." dedi 

Helikopter pilotu ise gözaltına alındı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı. Görüntülerde UMH ordusuna bağlı askerlerin Mi-35 pilotunu araca bindirerek, sorgu için askeri birliğe götürdüğü görüldü.

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UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.


Kaynak: DHA

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