UMH ordusu, Hafter'in stratejik Vatiyye Üssü'ne operasyon başlattı (2)
05.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:58
UMH ORDUSU İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYORUMH ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Vatiyye Üssü'ne düzenlediği operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.
UMH ORDUSU İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
UMH ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in Vatiyye Üssü'ne düzenlediği operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, UMH güçleri, Vatiyye Üssü'nün 10 kilometre kuzeyindeki Al Zirrir geçiş noktasını ele geçirdi. Söz konusu noktadan, Vatiyye Üssü'nün görülebildiği aktarıldı.
Kaynak: DHA