UMH: Misrata ve Hums limanlarında deniz trafiğinin seyri için tedbirler alınıyor

11.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:04

Libya'daki meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerinin iddiasının aksine başkentin doğusundaki Hums ve Misrata limanlarında deniz trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini ve tüm gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip yasal temsilcisi UMH, yaptığı yazılı açıklamada, "ülke deniz trafiğindeki yetki sahibi tek merci olarak Ulaştırma Bakanlığının Misrata ve Hums limanlarının kapatıldığına ilişkin herhangi bir açıklamasının" bulunmadığının altını çizdi.

UMH'nin iki limana yönelik olası tehditleri gidermek için her türlü tedbiri aldığı kaydedilen açıklamada, limanlarda faaliyet gösteren yerel ve uluslarası tüm kurum ve kuruluşlarının da bilgilendirildiği ifade edildi.

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, bölgede ilan ettikleri sözde seferberlik kapsamında, UMH kontrolündeki Misrata ve Hums limanlarının deniz trafiğine kapatıldığını, "uluslararası tüm gemilerinin bu karara uyması gerektiğini aksi takdirde tüm deniz taşıtlarının kendileri için meşru hedef sayılacağını" duyurmuştu.

Kaynak: AA