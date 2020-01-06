UMH heyeti Cezayir Cumhurbaşkanı ile "Libya krizi"ni görüştü

06.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:12

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, beraberindeki heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başbakan Serrac ve beraberindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) heyetini kabul etti.

UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın da aralarında bulunduğu heyet, havalimanında Başbakan Abdulaziz Cerad tarafından karşılandı.

Açıklamada, ziyaretin iki taraf arasındaki daimi ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiği belirtilerek, görüşmede "Libya'da kötüye giden durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ve krizin çözüm yollarının tartışıldığı" kaydedildi.

Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Kaynak: AA