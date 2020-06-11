UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması
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UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması

UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulamasıLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Sirte kentinin girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

11.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:47

UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması

Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Sirte kentinin girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonlar sürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH güçleri, Sirte kentinin batısında konuşlandı. UMH ordusuna ait birlikler kentinde girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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