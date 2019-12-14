UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerini hedef aldı

14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:32

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, General Halife Hafter'i destekleyen çok uluslu güçlerin mevzilerini hedef aldı.

UMH'nın yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde yer alan El-Yermuk cephesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada, mevzilerdeki zayiata ilişkin ise bilgi verilmedi.

UMH tarafından 10 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret edilerek, "çok uluslu" güçlerin 6 Aralık'ta Trablus'a girmeyi planladığı yönünde bilgi alındığı ve saldırı planlarının boşa çıkarıldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Fethi Başağa da daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle Hafter güçlerine destek verdiğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: AA