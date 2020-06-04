UMH güçleri Trablus'ta çok sayıda mühimmat ele geçirdi Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Trablus'u kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter'e ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Trablus'u kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter'e ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler başkent Trablus'u tamamen kontrol altına aldı. UHM, tarafından yapılan açıklamada Trablus'un güneyinde bulunan bölgelerde Darbeci General Hafter'e ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

Öte yandan UMH güçleri, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentini kuşatmaya başladı. - TRABLUS

Kaynak: İHA