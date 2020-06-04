UMH güçleri Trablus'ta çok sayıda mühimmat ele geçirdi
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UMH güçleri Trablus'ta çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Trablus'u kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter'e ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

UMH güçleri Trablus'ta çok sayıda mühimmat ele geçirdi
04.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:23

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Trablus'u kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter'e ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler başkent Trablus'u tamamen kontrol altına aldı. UHM, tarafından yapılan açıklamada Trablus'un güneyinde bulunan bölgelerde Darbeci General Hafter'e ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

Öte yandan UMH güçleri, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentini kuşatmaya başladı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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