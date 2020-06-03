- UMH güçleri Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonu başlattı - UMH güçleri Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonu başlattı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter güçlerinden kurtarmak için operasyon başlattığını duyurdu.

- UMH güçleri Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonu başlattı

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter güçlerinden kurtarmak için operasyon başlattığını duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümete bağlı birliklerin başkentteki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın tamamını kontrol altına almak için askeri operasyon başlatıldığını açıkladı. Kanunu, Hafter güçlerini takibe başladıklarını ve Trablus Uluslararası Havaalanı'nın milislerden temizleneceğini belirtti. Hafter güçlerine yönelik en az 3 hava saldırısı gerçekleştirildiğini ifade eden Kanunu, UMH güçlerinin Trablus Uluslararası Havaalanı'na giden bütün önemli yolları kuşattığını dile getirerek, Hafter güçlerine çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA