UMH güçleri, Sirte'de BAE'ye ait iki SİHA düşürdü
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UMH güçleri, Sirte'de BAE'ye ait iki SİHA düşürdü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte'de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdüLibya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sirte-Cufra...

UMH güçleri, Sirte'de BAE'ye ait iki SİHA düşürdü
07.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:33

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte'de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdü

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sirte-Cufra Operasyon Odası Sözcüsü Tuğgeneral el-Hadi Derah yaptığı açıklamada, Sirte'de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu. UMH güçleri, dün Sirte kenti dahil Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" adlı bir operasyon başlatmıştı. Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentine ilerleyen UMH, dün Sirte'nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Elvaşka beldesini Hafter milislerinden kurtardığını duyurmuştu. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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