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Trablus, Libya, Dünya

UMH güçleri Sabratha'nın kontrolünü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinin ardından Sabratha kentinin de kontrolünü sağladı.

13.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:05
UMH güçleri Sabratha'nın kontrolünü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinin ardından Sabratha kentinin de kontrolünü sağladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinin ardından Sabratha kentinde de kontrolü sağladı. Hafter güçlerinin kentten çekilirken geride bıraktığı çok sayıda mühimmat ve zırhlı araçlara UMH birlikleri tarafından el konuldu. Yerel medya, UMH güçlerinin Al Ajaylat kentine ilerlediğini ve ülkenin batısında kontrol alanını genişletmeyi planladığını duyurdu.


Kaynak: DHA

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