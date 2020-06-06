UMH güçleri, Beni Velid kentine girdi
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UMH güçleri, Beni Velid kentine girdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Hafter milislerinin terk ettiği Beni Velid kentine girdi.

UMH güçleri, Beni Velid kentine girdi
06.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:06

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Hafter milislerinin terk ettiği Beni Velid kentine girdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Hafter milislerinin ayrılmasının ardından Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda Beni Velid kentine girdi. UMH güçlerinin Sözcüsü Albay Muhammed Kununu yaptığı açıklamada, UMH kuvvetlerinin Beni Velid kentine girdiğini ve halk tarafından karşılandığını belirtti. Beni Velid Havaalanını kontrol altına alındığını aktaran Kunun, havaalanında milislere ait çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini ifade etti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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