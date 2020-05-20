- UMH güçleri, BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği 5 hava savunma sistemini imha etti - UMH güçleri, BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği 5 hava savunma sistemini imha etti Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Hafter güçlerine ait Rus yapımı 5 Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

- UMH güçleri, BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği 5 hava savunma sistemini imha etti TRABLUS - Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Hafter güçlerine ait Rus yapımı 5 Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin darbeci General Hafter güçlerine temin ettiği 5 Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi. Rus yapımı hava savunma sistemlerinin 3'ünün Terhune kentinde, birinin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Souk al-Ahad bölgesinde ve birinin de Al-Washka bölgesinde imha edildiği belirtildi. UMH güçleri, Hafter güçlerine karşı başlattığı askeri operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde de ülkenin batısındaki kritik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçirmişti. Kaynak: İHA