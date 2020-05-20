UMH güçleri, BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği 5 hava savunma sistemini imha etti
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UMH güçleri, BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği 5 hava savunma sistemini imha etti

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Hafter güçlerine ait Rus yapımı 5 Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

UMH güçleri, BAE'nin Hafter güçlerine temin ettiği 5 hava savunma sistemini imha etti
20.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:38

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Hafter güçlerine ait Rus yapımı 5 Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) darbeci General Hafter güçlerine temin ettiği 5 Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi. Rus yapımı hava savunma sistemlerinin 3'ünün Terhune kentinde, birinin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Souk al-Ahad bölgesinde ve birinin de Al-Washka bölgesinde imha edildiği belirtildi.

UMH güçleri, Hafter güçlerine karşı başlattığı askeri operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde de ülkenin batısındaki kritik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nü ele geçirmişti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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