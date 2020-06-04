- UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi - UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

- UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi TRABLUS - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Libya Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin Hafter milislerinden temizlenerek kontrol altına alındığını duyurdu. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü de sağlamıştı. Kaynak: İHA