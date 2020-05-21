UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı
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UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Alasaba kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıkladı.

UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı
21.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:25

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Alasaba kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıkladı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UHM'ye bağlı güçler başkent Trablus'un güneyinde bulunan Alasaba kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtardı. UHM Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada UHM'ye bağlı birliklerin başkentin güneyinde bulunan Alasaba kentinde tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Kanunu, hava kuvvetlerinin kaçan Hafter milislerinin takibi için kent çevresinde keşif ve devriye uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyon sırasında UMH güçleri çok sayıda askeri araç ele geçirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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