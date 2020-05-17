UMH'den Hafter'e ikinci ağır darbe Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, 10 saatten kısa süre içerisinde darbeci Hafter güçlerine ait ikinci hava savunma sistemini imha etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, 10 saatten kısa süre içerisinde darbeci Hafter güçlerine ait ikinci hava savunma sistemini imha etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı operasyon odası yaptığı açıklamada, başkent Trablus'ta Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne konuşlandırılan ikinci bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, imha edilen Pantsir hava savunma sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hafter'e temin edildiği belirtildi.

Hükümet güçleri, dün akşam Hafter'e ait bir Pantsir hava savunma sisteminin daha imha edildiğini duyurmuştu. UMH'ye bağlı güçler, geçtiğimiz günlerde Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA