UMH'den Hafter'e ikinci ağır darbe
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UMH'den Hafter'e ikinci ağır darbe

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, 10 saatten kısa süre içerisinde darbeci Hafter güçlerine ait ikinci hava savunma sistemini imha etti.

UMH'den Hafter'e ikinci ağır darbe
17.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:36

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, 10 saatten kısa süre içerisinde darbeci Hafter güçlerine ait ikinci hava savunma sistemini imha etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı operasyon odası yaptığı açıklamada, başkent Trablus'ta Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne konuşlandırılan ikinci bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, imha edilen Pantsir hava savunma sisteminin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hafter'e temin edildiği belirtildi.

Hükümet güçleri, dün akşam Hafter'e ait bir Pantsir hava savunma sisteminin daha imha edildiğini duyurmuştu. UMH'ye bağlı güçler, geçtiğimiz günlerde Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

UMH'den Hafter'e ikinci ağır darbe

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Ziya Selçuk Süreyya Önder Mustafa Destici
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Şahan Gökbakar Bartu Küçükçağlayan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: UMH'den Hafter'e ikinci ağır darbe - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:57:48. #1.15#
title