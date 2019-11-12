UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter güçlerini vurdu
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi.
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yapan Tümgeneral Ahmed Ebu Şahme, Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi yakınlarında mevzilenmiş Hafter güçlerinin havadan vurulduğunu belirtti.
Öte yandan yerel kaynaklar, Hafter güçlerinin bombalı saldırıları nedeniyle Ez-Zuhur ve Salahaddin bölgesinde yaşayan çok sayıda sivilin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı. Çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla Libyalı ise yerinden oldu.