UMH Başbakanı Serrac, Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı'nın komisyondaki görevlerine son verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UMH Başbakanı Serrac, Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı'nın komisyondaki görevlerine son verdi

20.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:18
UMH Başbakanı Serrac, Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı'nın komisyondaki görevlerine son verdi

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i insan hakları dokümantasyon komisyonundaki görevlerinden aldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i  insan hakları dokümantasyon komisyonundaki görevlerinden aldığı ifade edildi. 

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i  insan hakları dokümantasyon komisyonundaki görevlerinden aldığı ifade edildi. Es-Serrac'ın, komisyon başkan yardımcısı Khairi Abdel-Aali'nin de 'idare ihlallerde' bulunduğunu ve komisyonun çalışmalarına zarar verdiğini söylediği belirtildi. Ayrıca, Abdel-Aali'nin, görevi dışında gelecekte herhangi bir göreve getirilmeyceği de belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Binnur Kaya Sinan Akçıl Didem Soydan
Spor Falcao Can Bartu Tisserand Metin Oktay Fatih Terim
Daha Fazla Ekim Karar Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UMH Başbakanı Serrac, Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı'nın komisyondaki görevlerine son verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 11:23:27. #1.15#
title