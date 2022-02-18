UMER'den Uyuşturucu ile Mücadele ve Bağımlılık Eğitimi

Kütahya Belediyesi, stajyer öğrencilerine yönelik 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Bağımlılık Eğitimi' verdi.

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren UMER (Uyuşturucu ile Mücadele) Birimi belediyede stajyerliğini yapmakta olan öğrencilere yönelik eğitim düzenledi. UMER Birim görevlisi Sevgi Özer tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığı ve süreci, oyun eşliğinde gençlere anlatıldı.

Gençlerin bire bir katılımıyla gerçekleşen eğitimde, madde bağımlılık ve süreci, zararları, maddenin kim tarafından nerede ve ne zaman teklif edilebileceği, alınması gereken önlemler, doğru bilinen yanlışlar, ailemde veya arkadaş çevremde bağımlı var ne yapmam gerekiyor, korunma yolları ve hukuki boyutu konuları ele alınarak gençlerimizin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmaları sağlandı.

Hukuki boyutları konu başlıkları altında dikkat edilmesi gereken konular ile gençlerin bilinçlendirilmeleri ile birlikte farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - KÜTAHYA