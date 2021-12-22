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UMER'den madde bağımlılığı eğitimi

UMER'den madde bağımlılığı eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Belediyesi personeline, uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılık eğitimi verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi personeline, uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılık eğitimi verildi.

Kütahya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, (UMER) saha ekiplerine yönelik eğitim düzenledi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde uyuşturucu madde ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları konu başlıkları altında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Verilen eğitim ile birlikte sahada görev yapan belediye personelinin, görev yaptıkları alanlarda karşılaştıkları şüpheli maddeler, madde bağımlısı kişilerle karşılaşma ve bu durumlarda ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirilmeleri ile birlikte farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Uyuşturucu ile mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından eğitim soru cevap ile son buldu. - KÜTAHYA

UMER'den madde bağımlılığı eğitimi

UMER'den madde bağımlılığı eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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