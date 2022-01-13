UMED, medyanın "göçmenlere bakışını" mercek altına alıyor

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Ankara'da "Göçmenler ve Medya Çalıştayı" düzenleyecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapacağı çalıştay, alanında uzman isimler yer alacağı 3 oturumda gerçekleştirilecek.

UMED, medyanın göçmen haberlerine karşı bakış açısına mercek tutan bir etkinlik düzenliyor. İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Göçmenler ve Medya Çalıştayı, "Medyada göçmen haberleri ve analizleri", "Medyada göçmenlerin hedef gösterilmesi" ve "Göçmen algısında medyanın etkisi" başlıkları altında üç oturum şeklinde yapılacak.

Göçmenler ve Medya Çalıştayı'nın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gerçekleştirecek. Medyada göçmen haberleri ve analizlerinin ele alınacağı ve moderatörlüğünü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Nedim Aslan'ın üstlendiği ilk oturumda İçişleri Bakanlığı Göç Uyum Genel Müdürü Gökçe Ok, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve Filistinli Aktivist Israa Alsharif söz alacak.

"Medyada Göçmenlerin Hedef Gösterilmesi" konusunun işleneceği ve moderatörlüğünü Erem Şentürk'ün yapacağı ikinci oturumda ise 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Tarihçi Yazar Murat Özer, Gazeteci Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt ve Suriyeli Aktivist Ahmet Hamou konuşmalarını gerçekleştirecek.

Göçmen Algısında Medyanın etkisinin masaya yatırılacağı ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır'ın moderatörlüğünü yapacağı üçüncü oturumda ise RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Oğuzhan Yeşilova, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Filistinli Gazeteci Dr. Zaher Elbek açıklamalarda bulunacak.

İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan çalıştay, medyanın göçmen algısına olan etkilerini tüm açıklığıyla ortaya koymayı amaçlıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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