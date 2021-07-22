UMED: "Fonlanan medya organları, kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlardır"
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UMED: "Fonlanan medya organları, kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlardır"

UMED: 'Fonlanan medya organları, kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlardır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Emperyalizmin medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vermesini kalemlerini vesayet altına alması olarak görüyor, fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Emperyalizmin medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vermesini kalemlerini vesayet altına alması olarak görüyor, fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

UMED tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl temmuz ayında ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress'in "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adında bir rapor yayınladığı, Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi haber sitelerinin özellikle yurt dışı fonlar tarafından fonlandıklarının ilk defa bir ABD'li düşünce kuruluşunun raporuna açıkça yansıdığı belirtildi. Açıklamada, "Önceki gün ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde bulunan Chrest Foundation Vakfı, internet sitesinden fonladığı kuruluşların listesini ve ne kadar hibe sağladığına dair bir liste yayımladı. Yayımlanan listede Türkiye'de 140 Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 yer aldı. Emperyalizmin medya kuruluşlarına yüz binlerce dolar hibe vermesini kalemlerini vesayet altına alması olarak görüyor, fonlanan medya organlarını ise kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlar ilan ediyoruz" denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"ABD sermayesi müdahalecidir, sömürücüdür. Dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için kullandığı en büyük silah dolardır. Anlaşılan ABD, Türkiye'de operasyon medyasını inşa etmiş, fiili müdahale ile ele geçiremediği milleti beslediği medya ile ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bu işgal girişimidir. Bu gayri nizami harp tekniğidir. Bu psikolojik harekattır. Bu toplum mühendisliğidir. Beslediği medyanın yaptığı faaliyetler de beşinci kol faaliyetidir. Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği olarak öncelikle emperyalizmin yeni savaş konseptine emir eri olan medya kuruluşlarını kınıyoruz. Emperyalizm karanlık ajandasında görev almak bu ülkeye yapılan büyük ihanettir. Aldıkları görev gereği, algıları gerçeğin önüne koyabilme, yalanı meşrulaştırma, değerleri zayıflatma, tarihi, milli, manevi bağları etkisizleştirme, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapma, Emperyalizme karşı mücadelede duyarsızlaştırma çabaları içerisinde olmak hıyanettir. Asla gazetecilik değildir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UMED: "Fonlanan medya organları, kalemlerini kiraya veren vesayet altındaki kuruluşlardır" - Haberler
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