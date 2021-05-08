UMED'den Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı Açıklaması
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UMED'den Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı Açıklaması

UMED'den Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

UMED'den yapılan açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi ve Hz. Muhammed'in miraç durağı olan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in saldırıları nefretle kınandı.

Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA'nın Orta Doğu Editörü ve UMED Orta Doğu Temsilcisi Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerinin sunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail polisinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırması, gazetecileri de açıkça hedef alması barbarlıktır, ahlaksızlıktır, terördür.

Dünya kamuoyunun gerçeği görmesini, öğrenmesini engellemek için gazetecileri, faşizanca sansürlemek için hedef alan İsrail'i, UMED olarak kınıyor, uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Kalemini, fikrini ve yüreğini Siyonizm ve emperyalizmin kullanımına açmadığı için hedef alınan gazeteci kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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